ООН призывает к сбору $400 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник объявил о необходимости сбора почти $400 млн для оказания помощи людям, пострадавшим от мощного землетрясения в Сирии.
"Генсек Антониу Гутерриш объявил, что ООН обращается с призывом о сборе $397 млн для гуманитарной помощи людям в опустошенной от землетрясения Сирии", - говорится в твиттере пресс-службы генсека.
В сообщении указывается, что эти средства "помогут обеспечить крайне необходимую жизненно важную помощь почти 5 млн сирийцам".
Гутерриш также призвал не препятствовать передаче гуманитарной помощи в Сирию.
"Помощь должна поступать со всех сторон всем сторонам по всем маршрутам - без каких-либо ограничений", - указал он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда, одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.
По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 36 тыс. человек.
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