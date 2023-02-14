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Дальнее зарубежье 14.02.2023 20:37

ООН призывает к сбору $400 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник объявил о необходимости сбора почти $400 млн для оказания помощи людям, пострадавшим от мощного землетрясения в Сирии.

"Генсек Антониу Гутерриш объявил, что ООН обращается с призывом о сборе $397 млн для гуманитарной помощи людям в опустошенной от землетрясения Сирии", - говорится в твиттере пресс-службы генсека.

В сообщении указывается, что эти средства "помогут обеспечить крайне необходимую жизненно важную помощь почти 5 млн сирийцам".

Гутерриш также призвал не препятствовать передаче гуманитарной помощи в Сирию.

"Помощь должна поступать со всех сторон всем сторонам по всем маршрутам - без каких-либо ограничений", - указал он.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда, одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 36 тыс. человек.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ, ПОМОЩЬ


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