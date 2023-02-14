Экс-госсекретарь США Помпео назвал позором реакцию Вашингтона на инцидент с аэростатами

Президент США Джо Байден и его администрация неверно реагировали на недавние инциденты с аэростатами, заявил в интервью газете The Hill бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео.
"Весь мир смотрел, как медленно двигавшийся воздушный шар проходил Монтану, Канзас, Южную Каролину - и Соединенные Штаты Америки ничего не сделали. Я не могу себе представить, чтобы риск падения каких-то обломков над таким местом, как Монтана (в котором мало густонаселенных мест - ИФ), превышал бы риск нашего глобального позора", - сказал он.
По его словам, бездействие США дало Китаю "огромное геополитическое преимущество".
Помпео занимал пост директора ЦРУ с первых дней Дональда Трампа на посту президента США и до апреля 2018 года. Затем он сменил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря - и оставался на нем до конца срока Трампа. Помпео - единственный человек в истории США, который занимал оба поста за свою карьеру, отмечает издание.
В настоящее время в США выходят его мемуары "Never Give an Inch". Некоторые СМИ писали, что Помпео может объявить о планах выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года во время рекламной кампании, посвященной выходу книги.
Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.
В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.
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