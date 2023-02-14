Испания отправит в Эстонию систему ПВО NASAMS

Эстония и Испания договорились об отправке в балтийскую республику на четыре месяца систему ПВО NASAMS.
Соглашение об этом было достигнуто на переговорах министров обороны Эстонии Ханно Певкура (Hanno Pevkur) и Испании Маргариты Роблес (Margarita Robles), которые состоялись во вторник на полях встречи глав военных ведомств стран НАТО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
"За последний год восточное крыло НАТО значительно усилило свою мощь, и я рад, что для восполнения критического пробела в Эстонии в возможностях противовоздушной обороны средней дальности мы достигли соглашения с Испанией об отправке системы ПВО NASAMS в Эстонию на четыре месяца, начиная с апреля этого года", - сказал Певкур.
По его словам, поддержка союзников по НАТО необходима до прибытия в Эстонию собственных систем ПВО.
"Это краткосрочное решение, но мы уже готовим и долгосрочное решение. Вместе с Латвией и Литвой мы предложили, чтобы к Вильнюсскому саммиту НАТО (состоится в столице Литвы 11-12 июля - ИФ) была согласована модель ротации ПВО, аналогичная модели миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности стран Балтии", - сказал Певкур.
Подразделение NASAMS предполагается использовать для охраны авиабазы Эмари (Amari), на котором базируются истребители НАТО. Оно будет размещено в Эстонии и подготовлено к деятельности по распоряжению главнокомандующего Европейскими силами НАТО.
Подобное подразделение существует и в Латвии. Обе системы будут связаны между собой и станут частью противовоздушной и противоракетной обороны восточного крыла НАТО.
Закупка собственной системы ПВО Эстонии находится в завершающей стадии, контракт предполагается завершить до лета.
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