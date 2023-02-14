Байрамов обсудил со спецпредставителем МИД РФ ход переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился вторник в Баку со спецпредставителем МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым, сообщает МИД Азербайджана.
«В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, переговоры по мирному соглашению, а также различные аспекты протестов на Лачинской дороге», - отмечается в сообщении.
Байрамов отметил, что, несмотря на конструктивные подход Азербайджана, проявленный как в период оккупации ее территорий, так и в постконфликтный период, и выдвижение предложений по мирному процессу после 44-дневной войны, Армения постоянно тормозит этот процесс. Министр напомнил, что Армения бойкотировала очередной раунд переговоров по мирному соглашению, намеченный на декабрь прошлого года.
Байрамов также довел до сведения, что Лачинская дорога используется не в тех целях, которые предусмотрены Трехсторонней декларацией.
«Министр подчеркнул, что законные требования протестующих до сих пор не выполнены, армянская сторона использует сложившуюся ситуацию в своих политических целях и уводит вопрос в ложное русло», - сообщает МИД.
На встрече также были обсуждены региональная безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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