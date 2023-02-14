Число жертв землетрясения в Турции превысило 35,4 тыс. - Эрдоган

Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 35 418, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 35 418 человек", - приводит слова президента агентство "Анадолу".
Ранее сообщалось о 31 643 погибших.
Также Эрдоган сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 13,2 тыс. пострадавших от стихийного бедствия. В зоне землетрясения работают около 250 тыс. госслужащих. По словам президента, в следующем месяце Турция начнет строительство 30 тыс. домов для оставшихся без крова жителей.
Он заявил, что на призыв Турции о помощи откликнулись 100 стран, из них 84 отправили спасательные команды и 61 - гуманитарную помощь. Эрдоган поблагодарил всех за поддержку.
Также "Аль-Джазира" сообщает о более 5,8 тыс. погибших в Сирии, таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысило 41,2 тыс.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.
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