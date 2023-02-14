Число граждан Азербайджана, погибших при землетрясении в Турции, достигло 6 - МИД

В Турции в результате землетрясения подтверждена гибель 6 граждан Азербайджана, сообщает МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось о 5 погибших гражданах Азербайджана.

"При проведении поисковых работ в городе Малатья была подтверждена гибель Вердиева Шахина, 2001 года рождения. Таким образом, число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, достигло 6", - отмечает МИД.

Кроме того, в МИД отметили, что власти Азербайджана эвакуировали из Турции 513 сограждан.

В министерстве отметили о продолжении эвакуации из Турции граждан Азербайджана и их близких, для этого в настоящее время принимаются соответствующие меры.

Р.Ахмедов