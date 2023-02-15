Постпреды стран ЕС создадут спецгруппу по использованию замороженных активов для восстановления Украины

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, как ожидается, учредит в среду специальную рабочую группу по вопросу использования замороженных в ЕС активов для восстановления Украины.
В опубликованном ранее проекте повестки заседания Coreper на 15 февраля числится пункт: "Специальная рабочая группа по использованию замороженных и обездвиженных активов для поддержки восстановления Украины: учреждение и мандат. Утверждение".
Как следует из повестки, это утверждение состоится без обсуждения.
При этом в документе не уточняется принадлежность авуаров, которые предполагается использовать. Тем не менее, в последнее время руководители институтов ЕС неоднократно выступали с заявлениями о видах на замороженные в Европейском союзе российские активы.
Кроме того, накануне внеочередного саммита ЕС 9 февраля высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что лидеры Евросоюза в рамках обсуждения помощи Украине планировали продвинуться по вопросу использования замороженных российских авуаров. Но речь идет, объяснил он, не об их конфискации.
"Это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны их вернуть, когда изменится политика", - сказал функционер ЕС.
"Основополагающий вопрос: где находятся эти активы?", - уточнил он, отметив, что данные средства в сумме, определяемой примерно в 300 млрд евро, распределены в разных финансовых структурах.
Отвечая на вопрос, он подтвердил, что эти деньги не могут быть израсходованы безвозвратно. "Что можно сделать - это использовать их. Получить прибыль от 300 млрд евро и использовать эти средства для восстановления. (...) Такова теория. Но это должно быть сделано конкретно. Сначала нужно выявить эти средства, получить к ним доступ, определить механизм (использования)", - заявил представитель ЕС.
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