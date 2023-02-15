Экс-президент Бразилии планирует вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию в марте, чтобы возглавить политическую оппозицию президенту Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает The Wall Street Journal.

"Правое движение не умерло и будет жить дальше", - сказал он в интервью изданию.

Болсонару также сообщил, что вернется в Бразилию в следующем месяце, чтобы защитить себя от обвинений в том, что он подстрекал к беспорядкам, вспыхнувшим в столице Бразилии в начале года.

По словам экс-президента, беспорядки "хотят повесить на него", хотя его даже не было в стране.

Болсонару не признал поражение на выборах и в очередной раз заявил, что "не говорю, что имело место мошенничество, но процесс был предвзятым".

Бывший президент Бразилии прибыл в США 31 декабря по дипломатической визе, которая истекла 31 января. По словам его адвокатов, ранее он запросил туристическую визу для того, чтобы иметь возможность продолжать оставаться на территории США.

В Бразилии 1 января прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

Через неделю сторонники экс-президента предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа. Вторгшись туда, они били стекла в окнах, портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти. Оппозиция организовала прибытие в столицу более чем сотни автобусов со своими сторонниками в течение выходных 7-8 января, всего участие в протестах принимали свыше 4 тыс. человек.