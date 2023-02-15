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Дальнее зарубежье 15.02.2023 11:01

Китайский аэростат мог попасть в воздушное пространство США по ошибке

Сбитый над Атлантическим побережьем США китайский аэростат мог отклониться от запланированного курса из-за погодных условий и пролететь над американской территорией по ошибке, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Аэростат пролетел над Алеутскими островами около Аляски в тысячах миль от Гуама, затем продрейфовал над Канадой, где столкнулся с сильным ветром, который, по-видимому, отнес объект на юг, в континентальную часть Соединенных Штатов", - приводит издание слова неназванных официальных лиц.

Газета отмечает, что, таким образом, "эти новые данные дают основание предполагать, что кризис, обостривший напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина, мог быть, хотя бы отчасти, результатом ошибки".

The Washington Post уточняет, что США отслеживали полет аэростата с момента его взлета с китайского острова Хайнань и почти неделю следили за его необычным маршрутом.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

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Тэги: США, КИТАЙ, АЭРОСТАТ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


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