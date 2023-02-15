Китайский аэростат мог попасть в воздушное пространство США по ошибке

Сбитый над Атлантическим побережьем США китайский аэростат мог отклониться от запланированного курса из-за погодных условий и пролететь над американской территорией по ошибке, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
"Аэростат пролетел над Алеутскими островами около Аляски в тысячах миль от Гуама, затем продрейфовал над Канадой, где столкнулся с сильным ветром, который, по-видимому, отнес объект на юг, в континентальную часть Соединенных Штатов", - приводит издание слова неназванных официальных лиц.
Газета отмечает, что, таким образом, "эти новые данные дают основание предполагать, что кризис, обостривший напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина, мог быть, хотя бы отчасти, результатом ошибки".
The Washington Post уточняет, что США отслеживали полет аэростата с момента его взлета с китайского острова Хайнань и почти неделю следили за его необычным маршрутом.
Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.
Алиев уверен в расширении двусторонних отношений Баку и Белграда
Армения продолжает широко применять практику использования детей в военных целях – постпред Азербайджана в ООН
Инженерные войска ВС Азербайджана очистили от снега до 3 тыс. км дорог на трех направлениях
Экспорт нефти из Азербайджана в январе снизился на 36%
Азербайджано-российский товарооборот в январе вырос на 62%
Глава Газпрома в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана увеличилось до 10 – МИД Азербайджана
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 53 человека
Мошенники-сердцееды украли у американцев $1,3 млрд в 2022 году
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Бакинской высшей школе нефти презентовали первый учебник по возобновляемым источникам энергии
Yelo Bank принял участие в выставке «Карьера без барьеров»
Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают