Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в 2022г стоила в среднем $103,5/бар – SOCAR

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки «Azeri Light» на условиях поставки CIF в 2022 году составила $103,58 за баррель, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR.
«Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в 2022 году составила $103,58 баррель. Это на 44,6% больше показателя 2021 года», - заявили в компании.
Как сообщалось, по итогам I-го квартала 2022 года средняя цена Azeri Light на условиях поставки CIF составляла $102,68 за баррель, по итогам I-го полугодия - $109,95 за баррель, по итогам 9 месяцев –$107,22 за баррель.
На 2022 год средняя цена на нефть для расчета доходов госбюджета была заложена в $70 за баррель, для расчета ВВП - $85 за баррель.
Как сообщалось, средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в 2021 году составила $71,6 за баррель ($43,7 за баррель в 2020 г).
Самая низкая цена на азербайджанскую нефть - $15,81 за баррель - была зафиксирована 21 апреля 2020 года, самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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