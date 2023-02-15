Налогоплательщики в Азербайджане посредством новых кассовых аппаратов в январе увеличили оборот на 20,5%

Налогоплательщики в Азербайджане до сих пор установили 85,209 тыс. контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (1 993 – в январе), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в январе 2023 года составил 1,6 млрд манатов, что на 20,5% превышает показатели января 2022 года», - отметили в службе.

График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов.

Оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов (+26,6% от показателя 2021 года).

Б.Рустамбеков