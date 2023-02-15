Falcon Finance планирует размещение облигаций на 700 тыс. манатов

НБКО «Falcon Finance» планирует привлечь 700 тыс. манатов посредством размещения облигаций, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«Эмиссия разделена на 700 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Доходность – 14% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 1 год (360 дней)», - отметили в ЦБА.

НБКО привлеченные средства направит на расширение своей деятельности.

НБКО «Falcon Finance» получил лицензию в 2013 году. Капитал НБКО на конец 2021 года равен 500,778 тыс. манатов. Активы НБКО оцениваются в 1 млн 557,653 тыс. манатов.

Х.Насирзаде