Азербайджан в январе увеличил экспорт гранатов почти в 5 раз

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал около 2,7 тыс. тонн гранатов, сообщает министерство сельского хозяйства. «В январе экспорт гранатов составил 2,609 тыс. тонн на сумму $3 млн 365,5 тыс.», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт гранатов в количественном выражении увеличился в 4,8 раза, в стоимостном - в 3,6 раза. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».