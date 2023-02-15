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АПК 15.02.2023 11:14

Азербайджан в январе увеличил экспорт гранатов почти в 5 раз

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал около 2,7 тыс. тонн гранатов, сообщает министерство сельского хозяйства.

«В январе экспорт гранатов составил 2,609 тыс. тонн на сумму $3 млн 365,5 тыс.», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт гранатов в количественном выражении увеличился в 4,8 раза, в стоимостном - в 3,6 раза.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРАНАТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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