АИК вложила $1 млн в израильский стартап LARGIX

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) в рамках сотрудничества с компанией OurCrowd впервые за свою деятельность инвестировала $1 млн в технологический стартап, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«АИК в рамках сотрудничества с израильской компанией OurCrowd впервые инвестировала $1 млн в технологический стартап. Израильский стартап LARGIX, в который вложены инвестиции, специализируется на производстве промышленной продукции», - написал Джаббаров в Twitter.
OurCrowd - израильская венчурная инвестиционная компания, основанная в феврале 2013 года. Это одна из крупнейших в мире платформ государственного финансирования ценных бумаг, которая специализируется на инвестировании в стартапы, работающие в области искусственного интеллекта, технологий, транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и т. д. Компания предлагает инвесторам и учреждениям инвестиционную платформу для инвестирования в стартапы и венчурные фонды.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 224 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли. На конец 2022 года инвестиционный портфель АИК оценивается в 240,3 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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