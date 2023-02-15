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Внешняя политика 15.02.2023 11:48

Армения продолжает широко применять практику использования детей в военных целях – постпред Азербайджана в ООН

Армения, вопреки собственным международным обязательствам, продолжает вербовку детей в свои вооруженные силы и группы.

Об этом говорится в «Докладе о вербовке детей Арменией в вооруженные силы и вооруженные группы», представленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым.

«Несмотря на наличие у Армении целого ряда международных обязательств и обязанностей, она широко применяет практику использования детей в военных целях на протяжении десятилетий, практически с первых дней своей независимости», - отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно докладу, эта политика проводится на организованной и систематической основе, в том числе через связанные с военными структурами организации, такие как ВоМА и ПОГА, «причем она распространялась не только на территорию самой Армении, но и затрагивала территории Азербайджана в период, когда они находились под оккупацией Армении».

«Осенью 2020 года, в период 44-дневной войны, Армения использовала в своих вооруженных силах детей. Эта практика продолжается до сих пор, несмотря на подписание 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и России – ИФ), в котором стороны, в частности, обязались прекратить все военные действия», - говорится в докладе.

«Таким образом, Армения не только отказывается вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, что является вопиющим нарушением норм международного права и трехстороннего заявления, но и допускает существование таких вооруженных групп, как ВоМА и ПОГА, занимающихся обучением детей в военных лагерях на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и оказывает таким группам поддержку», - отмечается в исследовании.

Согласно представленным в отчете данным, членов этих групп - ВоМА и ПОГА - готовили для совершения террористических актов против Азербайджана. «По сообщениям, деятельность ВоМА финансируется министерством обороны Армении и армянской диаспорой из разных стран. Кроме того, ВоМА привлекает иностранных граждан, а также членов организации «Армянская секретная армия освобождения Армении» (ASALA), Рабочей партии Курдистана (PKK) и других террористических групп, и организовала их участие в военных учениях в составе «Горно-стрелкового резервного батальона» (батальон ВоМА)», - отмечается в докладе.

В документе указывается, что «в настоящее время ВоМА продолжает вербовку и подготовку гражданских лиц в Армении, включая детей», также широко привлекала детей к участию в своих занятиях по военной подготовке ПОГА.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что эти организации внушают детям идеи этнической ненависти. Распространенными в открытых источниках видеозаписями подтверждается, что в своих военных лагерях ВоМА и аналогичная этнонационалистическая вооруженная группа ненависти ПОГА пропагандируют расистскую идеологию нждеизма. Дети, проходящие военную подготовку, изучают цитаты Гарегина Нжде, пособника нацистов и основателя печально известной идеологии «Цехакронизма», которая построена на «расовом превосходстве» армянской расы (Цехакрон) и пропагандирует ненависть к азербайджанцам», - указывается в исследовании.

Однако Армения, продолжили авторы доклада, «не предприняла никаких требуемых в соответствии с вышеупомянутыми международными договорами и документами действий для запрета ВоМА, ПОГА и подобных вооруженных этнонационалистических групп ненависти и предотвращения вербовки и эксплуатации ими детей», «нарушая свои юридические обязательства и политические обещания, касающиеся прав ребенка и запрета на вербовку детей в вооруженные силы и вооруженные группы».

«Кроме того, эксплуатируя детей в целях пропаганды ненависти и поощрения нетерпимости к азербайджанцам, Армения нарушает свои обязательства по пресечению и ликвидации всех форм расовой дискриминации», - отмечается в докладе.

В связи с вышеизложенными фактами Азербайджан призывает международное сообщество принять меры в отношении Армении, чтобы она прекратил вербовку детей в вооруженные силы и группы.

«Продолжающаяся практика вербовки детей в военных целях в целом подрывает усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности в регионе. Поэтому важно, чтобы международное сообщество, в частности ООН, ее специализированные учреждения и соответствующие мандатарии, приняли в рамках своей компетенции необходимые меры для обеспечения того, чтобы Армения была привлечена к ответственности за свои правонарушения и прекратила практику незаконной вербовки и использования детей в вооруженных силах и вооруженных группах и воздерживалась от нее впредь», - говорится в докладе.

Р.Керимов

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Тэги: ООН, АРМЕНИЯ, ДЕТИ, ВОЙНА


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