Глава Газпрома в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана

Глава "Газпрома" Алексей Миллер посетил с визитом Туркменистан, сообщила российская компания.
В рамках визита в Ашхабаде были проведены рабочие встречи Миллера с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
"На встречах были рассмотрены ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере", - отмечается в сообщении.
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