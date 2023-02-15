Глава Газпрома в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана

Глава "Газпрома" Алексей Миллер посетил с визитом Туркменистан, сообщила российская компания. В рамках визита в Ашхабаде были проведены рабочие встречи Миллера с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. "На встречах были рассмотрены ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере", - отмечается в сообщении.

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