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ТЭК 15.02.2023 12:21

Глава Газпрома в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана

Глава "Газпрома" Алексей Миллер посетил с визитом Туркменистан, сообщила российская компания.

В рамках визита в Ашхабаде были проведены рабочие встречи Миллера с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"На встречах были рассмотрены ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРКМЕНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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