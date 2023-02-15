Алиев уверен в расширении двусторонних отношений Баку и Белграда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо сербскому коллеге Александру Вучичу по случаю национального праздника Сербии, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В своем письме Алиев выразил большое удовлетворение тесным межгосударственным связям и сотрудничеству, которое интенсивно развивается.

«Высокий уровень наших политических связей, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализованные совместные проекты сегодня играют важную роль в расширении наших отношений и углублении взаимодействия. Наши тесные межгосударственные связи и сотрудничество, которое день ото дня обогащается новым содержанием, вызывают большое удовлетворение», - подчеркнул Алиев.

«Уверен, что нашими совместными усилиями азербайджано-сербское стратегическое партнерство, наше взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, оборонной и других сферах и впредь будут развиваться по восходящей», - отметил азербайджанский лидер.

Х.Насирзаде