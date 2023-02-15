Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана увеличилось до 10 – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана в среду подтвердили факт гибели 10 своих граждан при землетрясении в Турции.

Накануне сообщалось о шести погибших гражданах Азербайджана.

«Число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, достигло 10», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Власти Азербайджана в среду подтвердили гибель Хумама Исмаиллы (2002 г.р.), Гюндуза Назарзаде (2000 г.р.), Самира Гулиева (2000 г.р.) и Лиды Годжаевой (1950 г.р.).

«Тела погибших планируется доставить в Азербайджан 16 февраля», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло 6 февраля в Турции, число жертв которого превысило 35 тысяч человек.

Р.Керимов