Азербайджано-российский товарооборот в январе вырос на 62%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января 2023 года составил $336 млн 282,38 тыс., что на 62,4% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 10,22% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь 2023 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $68 млн 488,39 тыс. (спад на 5,5%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,65% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $267 млн 793,99 тыс. (рост в 2 раза). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 18,96%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2023 года составило $199 млн 305,6 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс., что на 23,9% больше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков