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Дальнее зарубежье 15.02.2023 15:14

В Финляндии началась забастовка транспортников, грозящая остановить 90 процентов экспортных перевозок

В Финляндии в среду началась масштабная забастовка водителей грузового автотранспорта, работников портов и терминалов.

"Забастовка началась после того, как во вторник вечером профсоюз работников автотранспорта отклонил предложение государственного посредника Лео Суомаа об урегулировании трудового спора в транспортной отрасли", - сообщил в среду портал Yle.

В забастовочных акциях принимают участие около 9 тыс. работников.

Акция протеста, которая касается погрузки и выгрузки судов, является бессрочной. По данным портала, забастовка в портах остановит 90% грузового экспорта страны. Забастовка водителей грузового транспорта продлится неделю.

О возобновлении переговоров по урегулированию трудового конфликта информации пока нет.

К трудовому спору работников транспорта обещает присоединиться в четверг Почтово-логистический союз. Будет приостановлена обработка посылок, писем и газет, а также иных отправлений, прибывающих из-за рубежа или отправляемых за рубеж. Забастовка не будет распространяться на доставку местной почты и отправлений, связанных со здоровьем и безопасностью.

На минувшей неделе в Финляндии бастовали и работники сферы розничной торговли.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда в условиях, когда, по прогнозу финансовой группы ОР, страна входит в рецессию. Согласно прогнозу, ВВП страны сократится в 2023 году на 0,5%.

Ухудшение перспектив экономики вызвано, прежде всего, резким ростом процентных ставок, ускорением темпов инфляции и более медленным, чем ожидалось, экономическим ростом в странах, куда Финляндия экспортирует свои товары.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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