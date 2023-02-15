Маск думает найти себе замену на посту CEO Twitter ближе к концу этого года

Американский миллиардер Илон Маск полагает, что сможет найти себе замену на посту главного исполнительного директора Twitter Inc. "ближе к концу текущего года".

"Я думаю, мне необходимо стабилизировать компанию и просто убедиться, что она является финансово здоровой", - заявил Маск, выступая по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Я предполагаю, что, возможно, к концу текущего года наступит хороший момент для того, чтобы найти кого-то другого для управления Twitter", - приводит слова Маска Market Watch.

В декабре прошлого года Маск запустил в своем аккаунте в Twitter опрос, должен ли он уйти с поста главы компании, и большинство пользователей, принявших в нем участие, проголосовали за его уход.

В общей сложности в опросе, инициированном Маском, участвовали 17,5 млн пользователей. 57% из них высказались за его отставку, 43% - против.

Тогда он пообещал покинуть пост CEO Twitter, как только сможет найти себе замену.

Маск купил Twitter за $44 млрд в этом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касавшихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах.