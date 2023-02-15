АИК и Azersheker изучат возможности инвестиций в проект переработки солода ячменя

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и ООО «Azersheker» подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. «АИК и Azersheker подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможности совместных инвестиций в проект переработки солода ячменя», - написал Джаббаров в facebook. Министр отметил, что целью проекта является поддержка местных производителей и сокращения объемов импорта. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».