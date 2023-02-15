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Бизнес и законодательство 15.02.2023 15:27

АИК и Azersheker изучат возможности инвестиций в проект переработки солода ячменя

Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и ООО «Azersheker» подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«АИК и Azersheker подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможности совместных инвестиций в проект переработки солода ячменя», - написал Джаббаров в facebook.

Министр отметил, что целью проекта является поддержка местных производителей и сокращения объемов импорта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АИК, AZERSHEKER, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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