Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 79.06 -1.08 Brent 85.58 -1.03

СНГ 15.02.2023 15:40

Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ компонентов для электроники, деталей реактивных двигателей

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, различных запчастей и транспортных средств, деталей для реактивных двигателей, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты", - заявила фон дер Ляйен в Страсбурге.

Помимо этого, ЕК предлагает ввести экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов и тепловизоров, а также товаров для строительного сектора.

"Мы предлагаем ввести дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику важных технологий и промышленных товаров. Мы уделим внимание таким важным товарам, как электроника, специальные транспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей", - уточнила она.

По слова фон дер Ляйен, ЕК предлагает пополнить санкционные списки, включив в них в том числе журналистов и военных РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь уточнил, что в эти списки могут включить почти 100 физических и юридических лиц.

"Я вношу предложение по введению санкций в отношении почти 100 физлиц и структур", - заявил Боррель.

Глава ЕК также сказала, что ЕС также впервые введет санкции против нероссийских структур в связи с тем, что они имеют отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения. Она уточнила, что речь идет о семи организациях в Иране.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет следить за попытками российских предпринимателей "прятать или продавать активы с целью избежать санкций". Она пообещала провести всеобъемлющую оценку замороженных в юрисдикции Евросоюза активов ЦБ РФ, которые ЕС может затем использовать для восстановления Украины. Глава ЕК добавила, что Брюссель работает с государствами ЕС, странами-партнерами блока и другими силами, чтобы не допустить обхода РФ санкций.

Ранее в среду председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины.

В ЕС ранее сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Похожие новости


Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций ЕС рассчитывает использовать российские активы для восстановления Украины без их конфискации ЕС призывает Грузию отказаться от возобновления авиасообщения с Россией В ЕС напомнили Грузии о последствиях возобновления авиасообщения с Россией ЕС утвердил потолок цен на российский дизель на уровне $100 за баррель ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ - фон дер Ляйен ЕС полностью избавился от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов Чиновник ЕС заявил об отсутствии у Брюсселя доказательств поставок Ираном ракет России Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az