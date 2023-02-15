Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ компонентов для электроники, деталей реактивных двигателей

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, различных запчастей и транспортных средств, деталей для реактивных двигателей, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты", - заявила фон дер Ляйен в Страсбурге.
Помимо этого, ЕК предлагает ввести экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов и тепловизоров, а также товаров для строительного сектора.
"Мы предлагаем ввести дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику важных технологий и промышленных товаров. Мы уделим внимание таким важным товарам, как электроника, специальные транспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей", - уточнила она.
По слова фон дер Ляйен, ЕК предлагает пополнить санкционные списки, включив в них в том числе журналистов и военных РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь уточнил, что в эти списки могут включить почти 100 физических и юридических лиц.
"Я вношу предложение по введению санкций в отношении почти 100 физлиц и структур", - заявил Боррель.
Глава ЕК также сказала, что ЕС также впервые введет санкции против нероссийских структур в связи с тем, что они имеют отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения. Она уточнила, что речь идет о семи организациях в Иране.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет следить за попытками российских предпринимателей "прятать или продавать активы с целью избежать санкций". Она пообещала провести всеобъемлющую оценку замороженных в юрисдикции Евросоюза активов ЦБ РФ, которые ЕС может затем использовать для восстановления Украины. Глава ЕК добавила, что Брюссель работает с государствами ЕС, странами-партнерами блока и другими силами, чтобы не допустить обхода РФ санкций.
Ранее в среду председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины.
В ЕС ранее сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счёту, пакет санкций в отношении России.
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