Бизнесмен Джам Наджафи хочет купить ФК «Тоттенхэм» за $3,75 млрд

Американский бизнесмен иранского происхождения Джам Наджафи планирует сделать предложение о покупке английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" за $3,75 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на двух источников, знакомых с вопросом.
По словам источников, бизнесмен сотрудничает с консорциумом, в котором младшими партнерами выступают инвесторы из ОАЭ, и формальное предложение может быть направлено руководству клуба в ближайшие недели.
"Тоттенхэм" принадлежит британскому бизнесмену Джо Льюису, председателем совета директоров клуба является Дэниэл Леви. Несмотря на отсутствие у клуба финансовых проблем, строительство нового стадиона и регулярные попадания в Лигу чемпионов, болельщики в последнее время активно высказывают недовольство руководством из-за отсутствия трофеев.
Последним успехом "шпор" была победа в Кубке английской лиги в 2008 году. При этом за это время командой руководили признанные тренеры Жозе Моуриньо и Антонио Конте, а в составе играют такие звезды как Харри Кейн, Ришарлисон, Сон Хын Мин и Уго Льорис.
На данный момент "Тоттэнхэм" занимает пятое место в Английской премьер-лиге.
В последнее время английские футбольные клубы привлекают к себе пристальное внимание иностранных инвесторов. В прошлом году американец Тодд Боэли купил "Челси" у Романа Абрамовича за 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), его соотечественник Билл Фоули приобрел менее известный "Борнмут" за более скромные 120 млн фунтов, а в 2021 году "Ньюкасл" перешел в собственность госфонда Саудовской Аравии. Сейчас ходят слухи о возможной смене владельцев "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".
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