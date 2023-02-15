Компьютерный сбой в сетях авиакомпании Luftansa затронул тысячи пассажиров в Германии

Масштабная проблема с компьютерными сетями авиакомпании Luftansa привела к тому, что в среду тысячи пассажиров в ФРГ столкнулись с задержками или отменой рейсов, сообщает Баварское радио.

В частности, компьютерный сбой парализовал работу крупнейшего аэропорта страны - во Франкфурте-на-Майне. Воздушную гавань временно закрыли для прибывающих рейсов. Всего в среду в аэропорту ожидались 500 рейсов на прилет, и администрация будет перенаправлять в другие аэропорты самолеты, уже находящиеся в воздухе.

По данным радио, причиной неполадок стали строительные работы на участке железной дороги во Франкфурте-на-Майне: еще накануне экскаватор повредил несколько оптоволоконных кабелей телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, и в среду сложности со связью наблюдались в большей части города.