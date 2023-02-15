Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 79.06 -1.08 Brent 85.58 -1.03

Транспорт и связь 15.02.2023 18:21

Компьютерный сбой в сетях авиакомпании Luftansa затронул тысячи пассажиров в Германии

Масштабная проблема с компьютерными сетями авиакомпании Luftansa привела к тому, что в среду тысячи пассажиров в ФРГ столкнулись с задержками или отменой рейсов, сообщает Баварское радио.

В частности, компьютерный сбой парализовал работу крупнейшего аэропорта страны - во Франкфурте-на-Майне. Воздушную гавань временно закрыли для прибывающих рейсов. Всего в среду в аэропорту ожидались 500 рейсов на прилет, и администрация будет перенаправлять в другие аэропорты самолеты, уже находящиеся в воздухе.

По данным радио, причиной неполадок стали строительные работы на участке железной дороги во Франкфурте-на-Майне: еще накануне экскаватор повредил несколько оптоволоконных кабелей телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, и в среду сложности со связью наблюдались в большей части города.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, СБОЙ


Похожие новости


Пилоты Lufthansa готовы к забастовке с требованием повышения зарплат Власти Германии сократили долю в Lufthansa Lufthansa до конца февраля отменяет рейсы в Украину Lufthansa откажется от приветствия «дамы и господа» в пользу нейтральных фраз Lufthansa завершила 2020г с рекордным чистым убытком, ждет скорого роста спроса на авиаперевозки Lufthansa продолжит сокращать флот и число сотрудников, акции падают на 9,5% Lufthansa может сократить до 26 тыс. сотрудников Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства авиакомпании Lufthansa сократит рабочие часы 87 тыс. сотрудников Lufthansa отменит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса - глава группы компаний

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az