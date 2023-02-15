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Дальнее зарубежье 15.02.2023 16:43

В НАТО договорились активизировать помощь Грузии и Молдове

Министры обороны стран НАТО договорились увеличить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы для повышения их оборонных возможностей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры обсудили приверженность таким нашим партнерам, как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова. Мы договорились усилить индивидуальную поддержку с целью повышения их обороноспособности", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО на уровне министров обороны.

Встреча министров обороны стран Североатлантического альянса прошла 14-15 февраля в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, МОЛДАВИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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