В НАТО договорились активизировать помощь Грузии и Молдове

Министры обороны стран НАТО договорились увеличить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы для повышения их оборонных возможностей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Министры обсудили приверженность таким нашим партнерам, как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова. Мы договорились усилить индивидуальную поддержку с целью повышения их обороноспособности", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО на уровне министров обороны.
Встреча министров обороны стран Североатлантического альянса прошла 14-15 февраля в Брюсселе.
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