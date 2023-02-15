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Транспорт и связь 15.02.2023 16:17

IATA прогнозирует рост на 80% спроса на пассажирские авиаперевозки в Азербайджане в следующие 20 лет

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует рост на 80% спроса на пассажирские авиаперевозки в Азербайджане в предстоящие 20 лет.

«По прогнозам IATA, в ближайшие 20 лет спрос на пассажирские авиаперевозки в Азербайджане вырастет на 80%. В этой связи объем авиаперевозок будет увеличиваться такими же темпами. В частности, в воздушном пространстве Азербайджана уже сегодня наблюдается высокая динамика роста транзитных перевозок», - говорится в информации ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

AZAL отмечает, что обеспечение безопасности полетов, управление расходами, сокращение выбросов углекислого газа и затрат, а также удовлетворение растущего спроса на авиаперевозки, требуют дальнейшей модернизации структуры воздушного пространства и системы организации воздушного движения в Азербайджане.

«IATA и Управление воздушного движения «Азераэронавигация» ЗАО AZAL начали совместную работу по подготовке и реализации Национальной стратегии воздушного пространства (National Airspace Strategy - NAS) Азербайджана», - говорится в информации.

В этой связи, AZANS и IATA будут работать вместе со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в области авиации, включая правительство и другие регулирующие органы. Данная инициатива направлена на предоставление авиапассажирам ряда льгот.

Как ожидается, совместная деятельность AZANS и IATA будет способствовать развитию национальной экономики Азербайджана и повышению конкурентоспособности авиационной отрасли.


Н.Аббасова

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Тэги: IATA, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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