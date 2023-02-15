Страны НАТО договорились наращивать выпуск вооружений

Главы Минобороны стран НАТО в среду согласились увеличивать выпуск вооружений и для этого сотрудничать с компаниями военной промышленности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры также занимались вопросом наращивания промышленных мощностей и пополнения арсеналов вооружений и боеприпасов (...) Союзники согласились тесно работать с оборонной индустрией для увеличения объемов продукции", - сказал он.

При этом он напомнил, что истощение оружейных запасов альянса вызвала ситуация в Украине.

По словам Столтенберга, такие страны, как США, Франция, ФРГ, Норвегия уже приняли решения, которые позволят нарастить производство боеприпасов. "Ситуация развивается в правильном направлении", - считает он.

Также, по его словам, союзники по НАТО в среду согласовали проект по предварительному складированию и накоплению боеприпасов и развертыванию наземных средств ПВО.

"Союзники одобрили новые руководящие принципы для военного планирования. Это отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире", - добавил Столтенберг.