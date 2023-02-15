Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 79.06 -1.08 Brent 85.58 -1.03

Дальнее зарубежье 15.02.2023 16:20

Страны НАТО договорились наращивать выпуск вооружений

Главы Минобороны стран НАТО в среду согласились увеличивать выпуск вооружений и для этого сотрудничать с компаниями военной промышленности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры также занимались вопросом наращивания промышленных мощностей и пополнения арсеналов вооружений и боеприпасов (...) Союзники согласились тесно работать с оборонной индустрией для увеличения объемов продукции", - сказал он.

При этом он напомнил, что истощение оружейных запасов альянса вызвала ситуация в Украине.

По словам Столтенберга, такие страны, как США, Франция, ФРГ, Норвегия уже приняли решения, которые позволят нарастить производство боеприпасов. "Ситуация развивается в правильном направлении", - считает он.

Также, по его словам, союзники по НАТО в среду согласовали проект по предварительному складированию и накоплению боеприпасов и развертыванию наземных средств ПВО.

"Союзники одобрили новые руководящие принципы для военного планирования. Это отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az