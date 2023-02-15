Восемь человек погибли при сходе лавин в Таджикистане

Восемь человек стали жертвами снежных лавин в Таджикистане в среду, свидетельствуют данные Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и гражданской обороне (ГО) при правительстве республики.
Так, на 65 км автотрассы "Душанбе - Варзоб" под лавинами оказались четыре легковых автомобиля. Один водитель погиб.
В Ванчском районе в результате сильного снегопада сошла лавина, погиб житель селения Техарв. Его тело найдено местным населением и передано родственникам.
В результате схода лавины на территории города Хорог (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)) повреждено 22 жилых дома: четыре дома разрушены полностью, 18 частично.
"В результате стихийного бедствия погибли шесть местных жителей (мальчик и девочка - 4-х лет, а также четыре женщины). Усилиями спасателей из-под лавины были спасены девять местных жителей (по состоянию на 14:00 часов 15 февраля)", - сообщает пресс-центр КЧС.
Кроме того, ведомство со ссылкой на синоптиков сообщило, что в районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах "Душанбе - Худжанд", "Душанбе - Рашт - Лахш", "Хорог - Мургаб", "Душанбе - Хорог", "Хорог - Ишкашим" из-за обильных осадков до 19 февраля сохранится большая опасность схода лавин и камнепадов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил премьер-министру страны, руководству Горно-Бадахшанской автономной области, МВД и КЧС республики принять меры по скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия и предоставлению материальной помощи пострадавшим семьям, сообщает пресс-служба главы государства.
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