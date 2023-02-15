Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире 9-й год

Бренд Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире по итогам девятого года подряд, свидетельствует рейтинг консалтинговой компании Brand Finance.
Его стоимость за год увеличилась на 24% и превысила $7,44 млрд.
Японские бренды Bandai Namco ($1,58 млрд) и Dragon Ball ($0,4 млрд) находятся соответственно на второй и восьмой строках рейтинга.
Остальные места в топ-10 занимают американские бренды: Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) и Hot Wheels ($410 млн) производства компании Mattel Inc. , бластеры Nerf ($462 млн) и коллекционная карточная игра Magic: The Gathering ($352 млн) от компании Hasbro Inc. и собственно игры под брендом Hasbro ($339 млн), а также коллекционные фигурки Pop! ($409 млн).
Наиболее быстрые темпы роста стоимости за последний год продемонстрировал созданный в 1993 году бренд Magic: The Gathering - в 2,3 раза, сообщается в отчете Brand Finance.
Алиев и Зеленский обсудили взаимодействие Баку и Киева на международных площадках
В Баку расценили инициативу Армении как вмешательство во внутренние дела Азербайджана
Байрамов и Донфрид обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы переговорного процесса между Баку и Ереваном
Фондовые индексы Европы завершили торги ростом, британский индикатор обновил рекорд
В Швейцарии вступил в силу «потолок» цен на нефтепродукты из РФ
ЕИБ предоставит Литве кредит на 1 млрд евро на инвестпроекты
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Еврокомиссия вновь судится с Польшей из-за неподчинения Варшавы законам ЕС
Парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников
Украина на следующей неделе инициирует процесс исключения России из FATF - Подоляк
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank оказал поддержку Турции
В Бакинской высшей школе нефти презентовали первый учебник по возобновляемым источникам энергии
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают