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Это интересно 15.02.2023 22:39

Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире 9-й год

Бренд Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире по итогам девятого года подряд, свидетельствует рейтинг консалтинговой компании Brand Finance.

Его стоимость за год увеличилась на 24% и превысила $7,44 млрд.

Японские бренды Bandai Namco ($1,58 млрд) и Dragon Ball ($0,4 млрд) находятся соответственно на второй и восьмой строках рейтинга.

Остальные места в топ-10 занимают американские бренды: Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) и Hot Wheels ($410 млн) производства компании Mattel Inc. , бластеры Nerf ($462 млн) и коллекционная карточная игра Magic: The Gathering ($352 млн) от компании Hasbro Inc. и собственно игры под брендом Hasbro ($339 млн), а также коллекционные фигурки Pop! ($409 млн).

Наиболее быстрые темпы роста стоимости за последний год продемонстрировал созданный в 1993 году бренд Magic: The Gathering - в 2,3 раза, сообщается в отчете Brand Finance.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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