Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире 9-й год

Бренд Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире по итогам девятого года подряд, свидетельствует рейтинг консалтинговой компании Brand Finance.

Его стоимость за год увеличилась на 24% и превысила $7,44 млрд.

Японские бренды Bandai Namco ($1,58 млрд) и Dragon Ball ($0,4 млрд) находятся соответственно на второй и восьмой строках рейтинга.

Остальные места в топ-10 занимают американские бренды: Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) и Hot Wheels ($410 млн) производства компании Mattel Inc. , бластеры Nerf ($462 млн) и коллекционная карточная игра Magic: The Gathering ($352 млн) от компании Hasbro Inc. и собственно игры под брендом Hasbro ($339 млн), а также коллекционные фигурки Pop! ($409 млн).

Наиболее быстрые темпы роста стоимости за последний год продемонстрировал созданный в 1993 году бренд Magic: The Gathering - в 2,3 раза, сообщается в отчете Brand Finance.