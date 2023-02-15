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Регион 15.02.2023 16:40

Турция сама решит, возможно ли одновременно ратифицировать вступление в НАТО и Швеции, и Финляндии - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему считает, что Анкаре следует одновременно ратифицировать вступление в альянс и Швеции, и Финляндии, однако признал, что турецкая сторона в итоге сама определит удобный ей алгоритм.

"Все зависит от Турции, решит ли она ратифицировать сразу оба протокола, что я и рекомендую, либо же - ратифицирует сначала лишь один документ. Это будет решение не НАТО, а Турции", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава НАТО пояснил, что на его взгляд оба кандидата на вступление в альянс выполнили все условия, обозначенные в их совместном меморандуме с Турцией. "Однако в Турции есть разные оценки по этому вопросу", - признал Столненберг. В то же время, он выразил уверенность, что в итоге, и Швеция, Финляндия так или иначе присоединятся к Североатлантическому альянсу.

Он сообщил, что в четверг посетит Турцию, в частности, чтобы выразить солидарность после произошедшего там разрушительного землетрясения.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

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