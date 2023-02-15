Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время – Уоллес

Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес заявляет, что 97% российской армии в настоящее время находится в Украине, сообщает BBC.

Согласно сообщению, об этом он заявил перед тем, как отправиться на встречу министров обороны стран НАТО в Брюссель, на которой западные союзники обсуждают, как они могут укрепить оборону Украины от российских войск.

Министр отметил, что Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время, а основное внимание уделяется обеспечению долгосрочной устойчивости страны.

Уоллес также опроверг сообщения о том, что угрожал уйти в отставку, если расходы Соединенного Королевства на оборону не будут увеличены.