Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время – Уоллес

Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес заявляет, что 97% российской армии в настоящее время находится в Украине, сообщает BBC.
Согласно сообщению, об этом он заявил перед тем, как отправиться на встречу министров обороны стран НАТО в Брюссель, на которой западные союзники обсуждают, как они могут укрепить оборону Украины от российских войск.
Министр отметил, что Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время, а основное внимание уделяется обеспечению долгосрочной устойчивости страны.
Уоллес также опроверг сообщения о том, что угрожал уйти в отставку, если расходы Соединенного Королевства на оборону не будут увеличены.
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