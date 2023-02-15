Украина на следующей неделе инициирует процесс исключения России из FATF - Подоляк

Украина на следующей неделе инициирует процесс исключения России из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF), сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«На следующей неделе мы инициируем исключение России из членов FATF – межправительственной группы по противодействию отмыванию грязных денег», - написал Подоляк в телеграмм.

По его словам, исключение России из FATF повлияет на существенное повышение стоимости ведения бизнеса из России.

В частности, внесение России в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками или мошенниками, соответственно зарубежным контрагентам станет дороже и невыгодно вести бизнес с РФ.

Также, отметил Подоляк, это снизит возможности России уклоняться от санкций, ограничит ее международную торговлю, усложнит получение платежей за экспорт и осуществление платежей за импорт и повлияет на отток прямых иностранных инвестиций из РФ.

Таким образом, иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в России, а перевод средств в РФ станет проблематичным.

Уже в феврале 2023 года члены FATF соберутся в Париже, чтобы рассмотреть дальнейшие меры против России.