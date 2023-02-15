Столтенберг считает, что страны НАТО должны тратить на оборону больше чем 2% от ВВП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что странам-участницам альянса следует и далее увеличивать расходы на оборону.

"В 2014 году страны НАТО определили, чтобы траты на оборону к 2024 году приблизились к 2% от ВВП. Этим летом мы примем новые обязательства. Очевидно, если в 2014 году 2% от ВВП было правильным, то сейчас нужно еще больше, поскольку мы живем в более опасном мире", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам встречи НАТО на уровне министров обороны.

Он отметил, что "дискуссии союзников о том, какими должны быть новые взносы на оборону, в настоящее время пока находятся на начальном этапе".