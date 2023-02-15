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Дальнее зарубежье 15.02.2023 17:53

Столтенберг считает, что страны НАТО должны тратить на оборону больше чем 2% от ВВП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что странам-участницам альянса следует и далее увеличивать расходы на оборону.

"В 2014 году страны НАТО определили, чтобы траты на оборону к 2024 году приблизились к 2% от ВВП. Этим летом мы примем новые обязательства. Очевидно, если в 2014 году 2% от ВВП было правильным, то сейчас нужно еще больше, поскольку мы живем в более опасном мире", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам встречи НАТО на уровне министров обороны.

Он отметил, что "дискуссии союзников о том, какими должны быть новые взносы на оборону, в настоящее время пока находятся на начальном этапе".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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