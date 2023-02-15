ЕБРР в 2022г увеличил в 2,5 раза финансирование проектов в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году предоставил кредиты на общую сумму 86 млн евро для реализации проектов Азербайджане.
«В 2022 году ЕБРР выделил кредиты на сумму 86 млн евро для реализации 9 проектов в Азербайджане", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
В 2021 году ЕБРР в Азербайджане профинансировал 8 проектов, выделил кредиты на эти цели 34 млн евро.
Таким образом, объем финансирования банком проектов в Азербайджане в 2022 году увеличился в 2,5 раза.
В 2018-2022гг ЕБРР выделил в целом 440 млн евро для кредитования 33 проектов в государственном и частном секторах Азербайджана.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил около 3,6 млрд евро на финансирование 187 проектов в Азербайджане. Текущий портфель банка в Азербайджане на начало 2023 года по 35 проектам составляет 843 млн евро: 86% приходится на инфраструктуру, 10% - промышленность и АПК, 4% - финансовый сектор.
Как сообщалось ранее, ЕБРР в 2023 году планируется предоставить кредитные ресурсы в размере до $300 млн.
А.Азизов
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