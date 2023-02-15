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Дальнее зарубежье 15.02.2023 19:02

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились в среду к европейской системе противоракетной обороны (ПРО), договоренность о создании которой была достигнута странами НАТО, сообщила пресс-служба альянса.

В октябре прошлого года 14 стран НАТО и Финляндия подписали декларацию о создании так называемого "Европейского противоракетного щита". Координатором этой инициативы выступила Германия. Предполагалось, что щит должен помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

Как отмечали западные СМИ, в настоящее время есть определенные проблемы с защитой от баллистических ракет, а также от беспилотников и крылатых ракет.

Новая инициатива призвана среди прочего укрепить действующую систему ПВО и ПРО НАТО путем облегчения многонациональных закупок европейскими странами и интеграции широкого спектра противовоздушных средств, указывает пресс-служба альянса.

В настоящее время "европейский щит" объединяет 15 государств НАТО - Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Чехию и Эстонию, а также Финляндию, которая находится в процессе вступления в НАТО.

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Тэги: НАТО, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ПРО

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