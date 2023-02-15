Глава Пентагона отметил важную роль Швеции и Финляндии как будущих союзников по НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин в среду заявил, что пока не может точно сказать, когда Швеция и Финляндия станут членами НАТО, но отметил их важную роль как будущих союзников.

"Они готовы вступить сейчас. И эти две страны могут принести много пользы альянсу, когда присоединятся", - сказал Остин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, вступят ли Швеция и Финляндия в альянс на саммите НАТО этим летом.

Он напомнил, что Североатлантический альянс неоднократно проводил совместные военные учения с Швецией и Финляндией, которые в свою очередь активно модернизируют свои вооруженные силы.

"Я не хочу предсказывать, но я могу сказать, что я знаю, что все мои коллеги хотят, чтобы эти страны присоединились к нам как можно скорее", - добавил он.

Остин подчеркнул, что все же надеется, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО на саммите летом.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.