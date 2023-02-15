Байрамов и Йоханнессон обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя и ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил на встрече с послом Швеции по программе Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство» Кристиной Йоханнессон в среду данную инициативу, сотрудничество Баку и Брюсселя по ряду направлений и ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены состояние программы «Восточное партнерство», в частности вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС по ряду направлений, включая энергетическую безопасность и развитие альтернативных источников энергии, а также текущая ситуация в регионе (на Южном Кавказе - ИФ)», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, отметили в МИД, в ходе встречи было уделено внимание приоритетам Швеции в период ее председательства в Совете ЕС и в этой связи вопросам сотрудничества Азербайджана как со Швецией, так и с Евросоюзом.

Байрамов выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с ЕС в двустороннем и многостороннем форматах на основе равноправного партнерства и взаимного уважения.

Он проинформировал собеседницу о мирной повестке Азербайджана, процессе нормализации отношений Баку и Еревана, текущей ситуации вокруг Лачинской дороги, а также о законных требованиях и интересах безопасности Азербайджана в этом связи. Министр сообщил о препятствиях, которые Армения чинит мирному процессу и переговорам по мирному договору, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам.

Р.Керимов