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Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 79.06 -1.08 Brent 85.58 -1.03

ТЭК 15.02.2023 20:12

Запасы нефти в США выросли на 16,28 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 16,28 млн баррелей - до 471,39 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,32 млн баррелей и составили 241,92 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,28 млн баррелей, до 119,24 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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