Запасы нефти в США выросли на 16,28 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 16,28 млн баррелей - до 471,39 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,32 млн баррелей и составили 241,92 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,28 млн баррелей, до 119,24 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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