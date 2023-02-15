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Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 79.06 -1.08 Brent 85.58 -1.03

ТЭК 15.02.2023 20:23

Нефть дешевеет более чем на 1% на данных о запасах в США, Brent - $84,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в среду после выхода данных о запасах в США, рост которых на прошлой неделе значительно превысил прогнозы.

Ранее давление на нефтяные котировки оказали сообщения о продаже нефти из американского стратегического резерва.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:56 по бакинскому времени составляет $84,57 за баррель, что на $1,01 (1,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,03 за баррель, что на $1,03 (1,3%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 16,28 млн баррелей - до 471,39 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные резервы бензина выросли на 2,32 млн баррелей и составили 241,92 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,28 млн баррелей, до 119,24 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2 млн баррелей, бензина на 1,5 млн баррелей и дистиллятов на 1 млн баррелей.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах реализовать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из его ежемесячного отчета.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 107 тыс. б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тыс. б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в текущем году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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