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Внешняя политика 15.02.2023 21:22

Байрамов и Донфрид обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы переговорного процесса между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе (на Южном Кавказе - ИФ) и перспективы переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов заявил, что «в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге, но Армения злоупотребляет Лачинской дорогой для незаконной экономической деятельности, ротаций армянских военных и перевозки мин».

Он отметил, что законные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены, иуказал на необоснованность утверждений о «напряженной гуманитарной» ситуации в регионе.

Байрамов добавил, что «Армения прибегает к манипуляциям в переговорном процессе по мирному соглашению».

В ходе телефонного разговора стороны также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, МИД


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