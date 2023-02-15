Парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников

Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки в строительный кодекс и закон о государственном имуществе, согласно которым устанавливается порядок устранения из публичного пространства советских памятников.
Согласно пояснительной записке к новому положению, "публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление".
Такие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. В случае если эти объекты являются памятниками культурного наследия, учитываются нормы закона об охране культурного наследия.
Согласно ранее принятому правительством решению, рекомендации о том, какие памятники следует демонтировать, дает специальная рабочая группа.
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