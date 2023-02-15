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Дальнее зарубежье 15.02.2023 20:10

Парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников

Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки в строительный кодекс и закон о государственном имуществе, согласно которым устанавливается порядок устранения из публичного пространства советских памятников.

Согласно пояснительной записке к новому положению, "публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление".

Такие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. В случае если эти объекты являются памятниками культурного наследия, учитываются нормы закона об охране культурного наследия.

Согласно ранее принятому правительством решению, рекомендации о том, какие памятники следует демонтировать, дает специальная рабочая группа.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАМЯТНИК, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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