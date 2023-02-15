Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 79.06 -1.08 Brent 85.58 -1.03

Финансы 15.02.2023 23:21

ЕИБ предоставит Литве кредит на 1 млрд евро на инвестпроекты

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в среду одобрил предоставление Литве кредита в размере 1 млрд евро на проекты, финансируемые из фондов Европейского союза (ЕС) в 2021-2027 гг, сообщило министерство финансов республики.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, в целом до 2028 года при поддержке ЕС будет инвестировано 7,5 млрд евро. "Эти инвестиции укрепят устойчивость нашей экономики, будут способствовать повышению конкурентоспособности Литвы", - приведены ее слова.

Ранее ЕИБ уже предоставил Литве два подобных кредита: в размере 1,132 млрд евро (на инвестиции в 2007-2013 гг) и на 1,3 млрд евро (на 2014-2020 гг).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ЕИБ, КРЕДИТ


Похожие новости


ЕИБ выделил 65 млн евро на реконструкцию Клайпедского порта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az