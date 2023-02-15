В Швейцарии вступил в силу «потолок» цен на нефтепродукты из РФ

Швейцария в среду вечером вслед за ЕС присоединяется к применению "потолка" цен в отношении нефтепродуктов из РФ, сообщается на сайте правительства страны.

"Сегодня Федеральный совет скоординировал свой санкционный режим... на нефтепродукты из России с последним пакетом санкций, принятым в ЕС", - говорится в заявлении на сайте правительства. Отмечается, что меры вступают в силу с 18:00 по швейцарскому времени (21:00 по бакинскому времени).

Меры будут полностью совпадать с теми, которые ранее были приняты в ЕС. Кроме того, власти Швейцарии отмечают, что у них будут действовать в отношении "потолка" те же правила на переходный период, что и в Евросоюзе.

Совет ЕС в начале февраля официально утвердил price cap на нефтепродукты из России: один потолок цен устанавливается на уровне $100 за баррель, он касается бензина и дизельного топлива, и потолок на продукцию с низкой добавленной стоимостью - $45 за баррель. Решение вступило в силу с 5 февраля 2023.