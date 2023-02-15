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Финансы 15.02.2023 23:26

Фондовые индексы Европы завершили торги ростом, британский индикатор обновил рекорд

Фондовые индексы стран Западной Европы укрепились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали данные об инфляции в Великобритании и Испании, а также финансовые результаты крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов повысился на 0,42% и составил 464,36 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,55%, при этом индикатор обновил исторический максимум, впервые достигнув отметки в 8000 пунктов, пишет Financial Times.

Германский DAX поднялся на 0,82%, французский САС 40 - на 1,21%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,13% и 0,34% соответственно.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 10,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,5% в декабре и оказалась ниже, чем ожидавшиеся аналитиками 10,3%.

Относительно декабря потребительские цены в стране снизились на 0,6%, тогда как аналитики ожидали уменьшения на 0,4%. Снижение показателя в помесячном выражении зафиксировано впервые за год, а динамика падения стала максимальной с января 2019 года.

Инфляция в Испании, подсчитанная по стандартам ЕС, в январе ускорилась до 5,9% с 5,5% в декабре. Между тем в помесячном исчислении показатель сократился на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее.

Акции Barclays Plc упали на 7,9% на новости, что британский банк в четвертом квартале 2022 года неожиданно для аналитиков сократил доналоговую прибыль, а рост выручки оказался слабее ожиданий рынка.

Цена бумаг Heineken выросла на 2,8%. Вторая по величине пивоваренная компания в мире сократила чистую прибыль по итогам 2022 года, однако увеличила выручку почти на треть.

Капитализация Kering SA повысилась на 3%. Французская компания, владеющая известными модными брендами, по итогам прошлого года увеличила чистую прибыль на 14% и повысила выручку на 15%.

Котировки Glencore Plc опустились на 1,6%, хотя одна из ведущих сырьевых компаний мира пообещала выплатить акционерам в общей сложности $7,1 млрд ($5,6 млрд в виде дивидендов и $1,5 млрд через программу выкупа акций) на фоне сильных финпоказателей за 2022 год.

Рыночная стоимость французской сети супермаркетов Carrefour подскочила на 8,5%, благодаря чему компания возглавила рост в индексе Stoxx Europe 600. Ритейлер отчитался о годовой выручке в размере более 90 млрд евро и зафиксировал рост сопоставимых продаж на 11% в четвертом квартале минувшего года.

Акции Pirelli & C. SpA подорожали на 1,9%. Китайская Sinochem Holdings Corp. рассматривает возможность продажи своей доли в размере 37% в итальянском производителе шин, пересматривая глобальный портфель активов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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