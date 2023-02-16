Глава Всемирного банка намерен покинуть свой пост до конца июня

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил о намерении покинуть свой пост до конца июня текущего года, сообщает международная финансовая организация.
"Малпасс сегодня проинформировал Совет директоров о намерении оставить свою должность до конца финансового года группы Банка - 30 июня, проработав на этом посту более четырех лет", - говорится в сообщении ВБ. "Последние четыре года были одними из самых значимых в моей карьере. Добившись значительного прогресса и после долгих раздумий, я решил заняться решением новых задач", - приводит сайт Организации слова Малпасса.
В свою очередь американский министр финансов Джанет Йеллен поблагодарила Малпасса за проделанную работу и заявила, что США "предложат кандидата на пост главы Всемирного Банка".
"США надеются, что Исполнительный совет проведет транспарентный (...) и оперативный процесс выдвижения кандидатур на пост следующего президента Всемирного банка", - подчеркивается в заявлении Йеллен.
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