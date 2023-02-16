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Дальнее зарубежье 16.02.2023 11:21

Министр обороны США посетит Эстонию

Министр обороны США Ллойд Остин посетит в четверг Эстонию.

Как сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии, он встретится с премьер-министром Кайей Каллас и эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Стороны обсудят вопросы, связанные с поддержкой Украины, двустороннего оборонного сотрудничества и деятельности НАТО.

Планируется, что министры обороны выступят на совместной пресс-конференции.

Как сообщил ранее Пентагон, Остин по завершении в среду встречи министров обороны НАТО в Брюсселе намерен, кроме Эстонии и Бельгии посетить также Германию.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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