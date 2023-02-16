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Дальнее зарубежье 16.02.2023 10:03

Экс-главу администрации Трампа вызвали для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Бывший глава администрации Дональда Трампа Марк Медоуз был вызван в суд в рамках расследования в отношении экс-президента, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседника издания, офис спецпрокурора Джека Смита запрашивает у Медоуза документы и свидетельские показания, относящиеся к штурму Капитолия 6 января.

Источник сообщил, что Медоуз получил повестку в январе.

Как уточняет телеканал, хотя повестка в суд относится к делу о штурме Капитолия, бывший глава администрации также может представлять интерес для расследования в рамках дела об обнаруженных у Трампа секретных документов.

Ранее сообщалось, что повестки для дачи показаний в рамках расследования в отношении экс-президента Трампа получили бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший советник по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

Кроме того, юристами Министерства юстиции в последние недели был допрошен бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Трампа Чад Вулф.

В ноябре прошлого года министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.

В указе о назначении спецпрокурора говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследование ситуации с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".

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