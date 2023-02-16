В США обсуждают меры против расширения израильских поселений в Палестине

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает дополнительные шаги в ответ на последние заявления Израиля о расширении своих поселений на Западном берегу, передает портал Axios, ссылаясь на американских чиновников.

"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что публичные заявления администрации Байдена были лишь первой частью ее ответа. Чиновник подчеркнул, что ведутся обсуждения по поводу следующих шагов, которые может предпринять администрация, чтобы прояснить свою позицию против поселений", - говорится в сообщении портала.

По словам израильских и американских чиновников, еще до объявления о расширении поселений израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер провел несколько разговоров с координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком и послом США в Израиле Томом Найдсом. По данным портала, Макгерк и Найдс активно выступали против планов по поселениям и ясно давали понять, что администрация Байдена против любой легализации аванпостов и одобрения любого количества новых единиц жилья.

Власти Израиля в воскресенье объявили о решении легализовать девять нелегальных аванпостов и подтвердили планы строительства почти 10 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев на территориях Западного берега, которые в соответствии с международным правом большей частью международного сообщества считаются оккупированными землями Палестины.

Администрация Байдена заявляла, что выступает против любых односторонних шагов Израиля, включая расширение поселений, которые нанесли бы ущерб усилиям, направленным на урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.