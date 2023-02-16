В США обсуждают меры против расширения израильских поселений в Палестине

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает дополнительные шаги в ответ на последние заявления Израиля о расширении своих поселений на Западном берегу, передает портал Axios, ссылаясь на американских чиновников.
"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что публичные заявления администрации Байдена были лишь первой частью ее ответа. Чиновник подчеркнул, что ведутся обсуждения по поводу следующих шагов, которые может предпринять администрация, чтобы прояснить свою позицию против поселений", - говорится в сообщении портала.
По словам израильских и американских чиновников, еще до объявления о расширении поселений израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер провел несколько разговоров с координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком и послом США в Израиле Томом Найдсом. По данным портала, Макгерк и Найдс активно выступали против планов по поселениям и ясно давали понять, что администрация Байдена против любой легализации аванпостов и одобрения любого количества новых единиц жилья.
Власти Израиля в воскресенье объявили о решении легализовать девять нелегальных аванпостов и подтвердили планы строительства почти 10 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев на территориях Западного берега, которые в соответствии с международным правом большей частью международного сообщества считаются оккупированными землями Палестины.
Администрация Байдена заявляла, что выступает против любых односторонних шагов Израиля, включая расширение поселений, которые нанесли бы ущерб усилиям, направленным на урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.
Баку и Белград обсудили перспективы наращивания экономического сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионной группы противника
Алиев и Зеленский обсудили взаимодействие Баку и Киева на международных площадках
Денежные переводы в Азербайджан в 2022г утроились
Азерсу привлекло консультанта на автоматизацию управления основными фондами
ЕБРР рост ВВП Азербайджана на 2023-2024гг прогнозирует в среднем на 2,6% в год
Илон Маск близок к возвращению на первую строчку списка самых богатых людей мира
В рамках кампании сбора пожертвования с участием азербайджанских телеканалов для пострадавших от землетрясения в Турции собрано свыше $6 млрд
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank оказал поддержку Турции
В Бакинской высшей школе нефти презентовали первый учебник по возобновляемым источникам энергии
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают