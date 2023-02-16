Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 78.59 -0.47 Brent 85.38 -0.20

Дальнее зарубежье 16.02.2023 10:39

Южная Корея впервые за шесть лет в своей Белой книге назвала КНДР «врагом»

Министерство обороны Южной Кореи впервые за шесть лет назвало северокорейский режим и вооруженные силы КНДР "врагом" в Белой книге по обороне за 2022 год, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

"Поскольку Север определил нас как "несомненного врага" на пленарном заседании Центрального комитета правящей партии в декабре 2022 года и продолжает представлять военную угрозу, не отказываясь от своей ядерной программы, северокорейский режим и военные - исполнитель этой (угрозы) - являются нашими врагами", - цитирует агентство документ.

Япония в Белой книге впервые с 2018 года названа "близким соседом".

"Республика Корея (РК) и Япония разделяют ценности, и Япония является близкой соседней страной, с которой РК должна сотрудничать, чтобы строить будущие отношения, которые служат общим интересам", - говорится в документе.

Северокорейские военные впервые были названы "врагом" в документе по оборонной политике в 1995 году после того, как официальный представитель Пхеньяна пригрозил превратить Сеул в "море пламени".

В версии 2004 года это выражение на фоне примирительных настроений было заменено на "прямую военную угрозу".

Название "враг" вернулось в Белую книгу в 2010 году и сохранялось до 2016 года.

Впоследствии, в 2018 и 2020 году оно исчезло из официальных документов при президенте Мун Чжэ Ине, который стремился к примирению с Севером.

"Белая книга" - это официальный документ министерства национальной обороны Южной Кореи. Он выходит раз в два года и содержит сведения о военной политике страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, БЕЛАЯ/КНИГА, ОБОЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Сеул может приостановить соглашение о снижении военной напряженности с КНДР - офис президента Южной Кореи Южная Корея, США и Япония считают контрпродуктивными планы КНДР наращивать ядерный арсенал Южная Корея подняла в воздух истребители после обнаружения у границы 180 военных самолетов КНДР Правительство Южной Кореи призывает активистов отказаться от отправки антиправительственных листовок в КНДР Южная Корея, США и Япония предупредили Пхеньян о жесткой реакции на случай ядерного испытания - СМИ Пхеньян отверг предложение Сеула об экономической помощи в обмен на денуклеаризацию - чиновник Южная Корея намерена создать условия для согласия КНДР с программой экономической помощи Сеул против применения силы для изменений в КНДР - президент Южной Кореи Президент Южной Кореи подтвердил готовность оказать помощь КНДР в развитии экономики в обмен на денуклеаризацию Жертвами сильных ливней в Южной Корее стали семь человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az