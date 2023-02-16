Южная Корея впервые за шесть лет в своей Белой книге назвала КНДР «врагом»

Министерство обороны Южной Кореи впервые за шесть лет назвало северокорейский режим и вооруженные силы КНДР "врагом" в Белой книге по обороне за 2022 год, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.
"Поскольку Север определил нас как "несомненного врага" на пленарном заседании Центрального комитета правящей партии в декабре 2022 года и продолжает представлять военную угрозу, не отказываясь от своей ядерной программы, северокорейский режим и военные - исполнитель этой (угрозы) - являются нашими врагами", - цитирует агентство документ.
Япония в Белой книге впервые с 2018 года названа "близким соседом".
"Республика Корея (РК) и Япония разделяют ценности, и Япония является близкой соседней страной, с которой РК должна сотрудничать, чтобы строить будущие отношения, которые служат общим интересам", - говорится в документе.
Северокорейские военные впервые были названы "врагом" в документе по оборонной политике в 1995 году после того, как официальный представитель Пхеньяна пригрозил превратить Сеул в "море пламени".
В версии 2004 года это выражение на фоне примирительных настроений было заменено на "прямую военную угрозу".
Название "враг" вернулось в Белую книгу в 2010 году и сохранялось до 2016 года.
Впоследствии, в 2018 и 2020 году оно исчезло из официальных документов при президенте Мун Чжэ Ине, который стремился к примирению с Севером.
"Белая книга" - это официальный документ министерства национальной обороны Южной Кореи. Он выходит раз в два года и содержит сведения о военной политике страны.
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